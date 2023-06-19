墨西哥未有地震灾情报告 促船只和居民采取预防措施

墨西哥民防办公室在加利福尼亚湾发生6.4级地震后确认，目前未有任何灾情报告，但港口可能风高浪急，建议船只和沿海居民采取预防措施。

路透社报道，墨西哥民防办公室在推特上说，发生地震地区的海水水位可能有微小变化，上升几公分。

美国海啸预警系统早前说，美国西海岸、加拿大不列颠哥伦比亚省、阿拉斯加都没有海啸风险。

欧洲地中海地震中心星期天（6月18日）说，加利福尼亚湾星期天下午（新加坡时间星期一凌晨）发生6.4级地震，震源深度为10公里。根据美国地质调查局地震信息网消息，加利福尼亚湾的地震为6.3级。