英国议会19日投票表决 对约翰逊误导国会祭出惩罚

英国国会议员将在星期一（6月19日）投票表决，对前首相约翰逊在“派对门”调查中撒谎祭出惩罚。

法新社报道，由七人组成，以约翰逊所属保守党占多数的特权委员会，6月15日发布了106页的调查报告，调查结论是约翰逊“在派对门调查中蓄意误导国会，严重蔑视下议院”。

约翰逊担任英国首相三年，因被曝在冠病大流行期间违反防疫规定，防疫期间在首相府里大开派对，导致他声望大跌，最终被迫在去年7月辞去保守党党魁和首相职务，之后留任至9月新首相产生为止。

英国国会对“派对门”调查报告进行投票这天，刚好是约翰逊的59岁生日。而在议会进行表决前夕，另一个保守党官员在2020年12月举行派对的视频，被人上载到网上。

担任英国城镇升级、住房和社区部长的戈夫告诉英国广播公司（BBC），这是“很糟糕”和“无可辩解”的过错，并为保守党违反冠病大流行封锁措施的行为，向公众道歉。

由苏纳克领导的现任保守党政府面临越来越多政治问题，英国通货膨胀居高不下，利率又不断攀升，经济压力已把选民压得透不过气来。

预计约翰逊的一些亲密盟友将对调查报告投下反对票。据说，约翰逊的盟友对议会计划取消约翰逊进入议会的通行证毫不在乎。

另有报道指约翰逊私下敦促支持者不要投反对票，理由是议会对他的制裁没有任何实际效果。

约翰逊的盟友预测，他将争取在下届选举中卷土重来。