安华：反贪会证实法官纳兹兰没犯罪

马来西亚首相安华透露，反贪污委员会对上诉庭法官纳兹兰进行详细调查后，认为纳兹兰未犯下任何刑事罪行。

安华星期一（6月19日）在国会上议院答询时说，反贪会已经彻查纳兹兰面对的指控，结果证实纳兹兰没有犯罪。“总检察署也认可调查结果。”

纳兹兰担任吉隆坡高庭法官时，是前首相纳吉被控挪用SRC公司4200万令吉案的承审法官。他2020年7月28日判纳吉在SRC案中的七项失信、洗黑钱和滥权罪名成立，监禁12年及罚款2亿1000万令吉。联邦法院去年8月23日驳回纳吉的终极上诉，维持高庭的原判，纳吉随即入狱服刑。

纳吉多次指纳兹兰担任法官之前，曾担任马来亚银行总顾问并与刘特佐有来往，因此审理SRC案时存有利益冲突。

就在SRC案上诉及审讯期间，经常发表争议言论的博客拉惹柏特拉2022年4月19日撰文指纳兹兰的银行账户有一笔来源不明的100万令吉（约30万新元）存款，并称款项是纳兹兰为一马公司案通缉犯刘特佐“提供服务”的部分报酬。

纳兹兰随后报案自清。反贪会去年4月23日宣布接到投报并开档调查纳兹兰，结果引起干预司法的争议。

反贪会今年2月20日向联邦法院首席大法官东姑麦润提呈报告，指纳兹兰违反法官职业操，并建议麦润对纳兹兰采取纪律行动。联邦法院则指反贪会的调查并未按正当程序进行而拒绝接受调查结论。