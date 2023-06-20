载游客看铁达尼号残骸 潜水器失联 供氧剩96小时

一艘对“铁达尼”号残骸进行探险旅游的小型潜水器自星期天（6月18日）早上下潜后，在大西洋北美洲海域失联至今。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，这艘名为“泰坦”（Titan）的潜水器为美国一家私营海底勘探公司OceanGate Expeditions所有。

潜水器失踪地点距加拿大东部纽芬兰与拉布拉多省海岸370公里。美国和加拿大的海岸警卫队正在相关海域进行搜救。

当局以声纳、空中搜索和水面舰艇进行搜寻。

美国海岸警卫队说，潜水器下潜1小时45分钟后失去联系，估计潜水器还剩70至96个小时的紧急氧气供应。

潜水器中有一名驾驶员和四名“任务执行者”（mission operators）。

潜水器载有英国亿万富豪

据一社交媒体贴文，英国亿万富豪、探险家、天空旅行者哈米什·哈丁（Hamish Harding）为其中一人。哈丁从商，在阿拉伯联合酋长国定居。

潜水器在距美国马萨诸塞州科德角约1448公里的海中消失，潜水深度约为4公里。

参与铁达尼号探险的游客每人收费25万美元（约33万5000新元），盈利用于铁达尼号研究。

1912年4月14日深夜至15日凌晨，当时为世界上最大游轮的铁达尼号，从英国南安普敦港至美国纽约港首航的第五天，与一座冰山发生擦撞后在北大西洋发生船难。这次灾难造成1514人死亡，成为历史上最严重的和平时期船难，震惊全球。

铁达尼号沉船位于海平面以下约3800米海底，距加拿大纽芬兰海岸外约600公里处。