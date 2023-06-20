联合国通过保护公海生物多样性协定

经过近20年的艰苦谈判，联合国193个会员国星期一（6月19日），在纽约通过了一项具有里程碑意义、具有法律约束力的海洋生物多样性协定。

联合国新闻报道，这项协定旨在加强各国管辖范围以外区域的海洋生物多样性的养护和可持续利用，覆盖全球三分之二以上的海洋。

长期以来，各国有责任保护和可持续利用其国家管辖范围内的水域，但随着新协定的通过，对于公海的保护也得以加强，免受污染和不可持续的捕鱼活动等破坏性趋势的影响。

这份《“联合国海洋法公约”下国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》共计75条，为国家和其他利益攸关方之间的跨部门合作提供了一个重要框架，以促进海洋及其资源的可持续发展，并解决海洋面临的多方面压力。

联合国秘书长古特雷斯称，海洋生物多样性协定的通过，展现了多边主义的力量。他对参与谈判的各国代表说：“通过采取行动，应对我们星球面临的超越国界的威胁，你们正在表明，面对全球威胁应拿出全球行动。并且表明，各国可以为共同利益走到一起，团结起来。”

他说：“你们注入了新的活力和希望，给了海洋一线生机。”

古特雷斯敦促所有国家不遗余力确保海洋生物多样性协定生效，并促请各国毫不拖延地采取行动，尽快签署和批准协定。