美司法部长突访国际刑事法院 华府政策出现转移

美国司法部长加兰星期一（6月19日）突然到荷兰海牙国际刑事法院（ICC）访问，与国际刑事法院首席检察官会面。

路透社报道，美国司法部事前没有公布加兰的行程，也没有向媒体提供任何信息。加兰访问海牙，是华府对世界常设战争罪法庭的政策出现转变的迹象。

国际刑事法院星期一在推特上说，加兰会见了国际刑事法院首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan），但没有提供两人会面的任何细节。

加兰和卡里姆·汗见面说明华盛顿与国际刑事法院的关系改善。

多个大国包括美国、中国和俄罗斯，都不是国际刑事法院成员国。特朗普担任美国总统时，对国际刑事法院实施制裁。

拜登上任后解除了有关制裁，并支持国际刑事法院调查俄罗斯入侵乌克兰后，在乌克兰犯下的战争罪行。

今年3月国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令，指控他从乌克兰非法转移数百名儿童，犯有战争罪。拜登此前说，国际刑事法院向普京发布逮捕令是正当决定。

莫斯科一再否认俄罗斯军队犯下暴行的指控，克里姆林宫称国际刑事法院对普京发布的逮捕令是“无效”的。

不过在拜登政府中，并非人人支持与国际刑事法院建立更友好关系。

上个月，一些美国国会议员说，国务院和司法部门正与国际刑事法院进行合作，但指责五角大楼阻止美国军事情报共享，破坏了对俄罗斯官员的战争罪起诉。