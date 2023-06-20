莫迪称印度和美国互信达前所未有水平

即将访问美国的印度总理莫迪认为，新德里和华盛顿对彼此的信任，“达到前所未有水平”。

路透社报道，应美国总统拜登的邀请，莫迪将于星期三至星期六（6月21日至24日）到美国进行国事访问。

莫迪在启程前接受《华尔街日报》访问时说，印美关系比以往任何时候更为坚固和深入。他说，印度理应更受重视，让印度在更宽广领域扮演更重要角色。

当被问及美国评论批评印度，没有对入侵乌克兰的俄罗斯采取更强硬的立场时，莫迪认为这种看法在美国并不普遍。

莫迪说：“我认为印度的立场，全世界都很清楚。印度的首要倡议是和平，全世界对我们绝对有信心。”

另外，莫迪还谈到印度和中国的关系。莫迪说，只有在印中边界实现和平的情况下，印度与中国的关系才能向前发展。

过去三年，印度和中国在喜马拉雅山争议边界地区加强阵地并部署了大量军队和装备。至今有20名印度士兵和四名中国士兵在肢体混战中丧生。

莫迪说：“对于印度与中国的正常双边关系，边境地区的和平与安宁至关重要。”

莫迪还说：“我们的核心信念是尊重主权和领土完整，遵守法治，和平解决分歧和争端。与此同时，印度已做好充分准备，并致力于维护主权和尊严。”

另据路透社印度合作伙伴亚洲国际新闻（ANI）报道，莫迪访美期间，将在纽约与电动车公司特斯拉总裁马斯克会面。

拜登星期四将在白宫为莫迪设国宴。莫迪也受邀在当天到美国国会联席会议发表演说。