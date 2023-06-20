韩国将对境内海水浴场进行紧急辐射检测

韩国政府将对境内海水浴场进行紧急核辐射检测。

韩联社报道，韩国海洋水产部次官（副部长）宋相根星期二（6月20日）出席日本福岛核污染水排海验证工作记者会时说，暑期将至，为了让国民放心、愉快地度过假期，将对境内海水浴场进行紧急核辐射检测。

当局将对国内20个最具代表性的海水浴场进行检测，包括济州道咸德海水浴场和江原道镜浦海水浴场等。

宋相根说，日本福岛核污水排海后，政府也将对海水浴场进行每周辐射分析并公开结果，以便让国民放心。

对于执政党和政府18日商定将海洋辐射调查点从92处扩大至200处一事，宋相根说，将考虑海流等因素，选定韩国西南、东南地区和济州海域的108处紧急调查点，并采用迅速分析法，不同于耗时一至三个月的精确分析法。

另外，为提前监测日本福岛核污水的安全性，以及是否流入境内海域，将每月对日本福岛附近公海进行辐射调查。针对目前在西北太平洋渔场捕捞的所有远洋水产品，实施与境内水产品相同的辐射监测。

日本政府2021年4月13日正式决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。尽管日本渔业团体、部分地方官员等强烈反对这一处理方案，中国、韩国等邻国也强烈反对和质疑。2023年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为“今年春夏之际”。

日本东京电力公司6月12日开始对福岛核电站核污水排海设施进行试运行。据报，试运行将持续两周，以便东电按计划在今年夏天正式开启核污水排放。