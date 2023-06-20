芬兰议会投票通过 奥尔波取代马林出任总理

芬兰议会投票赞成奥尔波担任总理，这意味着总理马林的任期已经结束。

路透社报道，芬兰星期二（6月20日）的选举议会正如预料，投票选出中右翼的民族联合党党主席奥尔波（Petteri Orpo）出任总理，结束了社会民主党的马林任期。议会投票结果为：107票赞成，81票反对，11票缺席。

53岁的奥尔波将领导一个由民族联合党（National Coalition Party，简称NCP）、芬兰人党（Finns Party）、瑞典族人民党（The Swedish People’s Party）及芬兰基督教民主党（Christian Democrats）组成的联盟。这些政党在4月2日的选举中共同赢得了多数议会席位，执政党社会民主党在选举中落败。

新政府将于星期二就职。芬兰人党领导人普拉（Riikka Purra）将担任财政部长；NCP副领导人瓦尔托宁（Elina Valtonen）将担任外交部长。

奥尔波在议会投票结束后不久说：“我非常感谢你们对我的信任。”

奥尔波在竞选时承诺通过削减开支，减少政府的预算赤字，同时减少税收并寻求促进私营部门创造就业机会。新的政府联盟将对移民政策做出改变；减少难民配额、提高工作签证的门槛与提高外国人获得公民身份的难度；这些都是芬兰人党的关键优先事项。

马林2019年出任芬兰总理时年仅34岁，为当时全球最年轻的总理。