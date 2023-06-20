凯利：安华应该担心“马来民怨海啸”

马来西亚前卫生部长凯利认为，对于即将到来的六州选举，首相安华政府必须担心的是马来社群的“民怨海啸”，而非伊斯兰党带来的“绿潮”。这是因为许多马来选民不满政府缺乏经济方向。

凯利目前也是新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院马来西亚研究计划的高级访问研究员。他星期二（6月20日）在尤索夫伊萨东南亚研究院的学术网站“支点”（Fulcrum），发表题为“马国的‘绿潮’是否更可能是‘民怨海啸’？”的文章中指出，安华政府过去执政的七个月里，马国经济明显缺乏方向、令吉继续走弱，生活成本危机持续侵蚀人民的消费能力。

他说：“马国如今的局势与其说是极端主义‘绿潮’兴起，不如说是马来社群对3R（种族、宗教和王室）课题以外的民生课题表达了真正的不满。 ”

他认为，安华政府的一些做法进一步激怒马来族，例如团结政府声称根除贪腐和坚持善政，但却容纳了受贪腐污染的巫统领导层。

他指出，安华任命巫统主席阿末扎希出任副首相，其实是不受欢迎的决定。阿末扎希面临47项涉及挪用健康思维基金资金的控罪，以及涉嫌在2013年至2018年担任内政部长期间在多个项目中受贿。

此外，凯利认为，巫统几乎没有表现出任何的改革意愿。“巫统代表大会几乎没有表现出改革意愿，只是强调巫统对安华政府的支持是正当的，并试图召集党代表声援坐牢的前首相纳吉。巫青团长最近也承认巫统正处于其历史的‘最低点’。”

他说：“巫统最初被视为是希盟的助力，有可能带头冲进马来选民占多数的选区，但如今看来这不太可能。”

他也说，安华的强敌国盟主打种族、宗教和王室的“3R”课题。“以最近国盟攻击团结政府放弃对2021年高庭裁决的上诉。相关裁决允许基督教出版物使用‘阿拉’一词。国盟的社交媒体也极力利用马来选民对民主行动党在政府中的存在而产生的不安来争取支持。 ”