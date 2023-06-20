马国财政部：令吉汇率不与美元挂钩

马来西亚令吉对美元的汇率近来不断走低，但马国财政部强调，政府不会再像1998年亚洲金融风暴时让令吉汇率与美元挂钩，因为这将导致马国失去货币政策的主导权，同时也让令吉面对美元汇率产生突然变动的风险。

上议员三苏丁阿都嘉法星期二（6月20日）在国会上议院询问政府是否计划将令吉与美元挂钩，以解决令吉近来不断贬值的问题。财政部副部长阿末马斯兰答询时指出，政府不会这么做。

阿末马斯兰说，让令吉与美元挂钩可能导致隔夜政策利率（OPR）进一步上升。他说，马国的隔夜政策利率是3%，美国的则是5.25%。“如果将令吉币值固定在3.80令吉兑一美元，我们的隔夜政策利率也将提高至5.25%。”

他说：“马国目前隔夜政策利率3%已经让人民非常不舒服。如果将隔夜政策利率提高至5.25%，情况将更糟。”马国国家银行（央行）今年5月宣布将隔夜政策利率调高25个基点，达到3%。这是央行自2022年以来，首次调高隔夜政策利率。

阿末马斯兰说，令吉与美元挂钩后，马国也需要动用大量储备金来维持令吉币值。当局也将实施资本管制而导致资本流动不再自由，因为到时外国资金进出马国都将受到约束。

他强调，在充满不确定的全球金融市场，灵活的令吉汇率可减少市场变动对国内经济活动的影响。“政府将继续提高国家经济增长和竞争力，吸引外国资金和投资流入，从而支持令吉币值走强。”