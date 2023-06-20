周二美市盘前退低 重点谈达美航空连续15天的创纪录涨势

星期二（6月20日）重点：

盘前交易重点：



为了冲季度业绩，特斯拉（Tesla）在美国的Model S/X电动车将折价8000美元，外加三年免费充电服务。特斯拉股价在今晚盘前跌了2.40美元，截稿时报258.14美元。

据知情人士透露，Grab控股计划展开疫情以来的最大规模裁员行动。该股在今晚盘前上涨3.51％，截稿时报3.54美元。这项裁员计划最早可能会在本星期宣布，裁员人数可能超过2020年裁员的约360人。

Grab Holdings预料最早会在本星期宣布疫情以来的最大规模裁员行动。（档案照片）

中国电子商务巨头阿里巴巴说，张勇将辞去董事长兼首席执行官职务。阿里巴巴股价在今晚盘前下跌2.58％，截稿时报89.72美元。张勇将继续担任公司旗下云智能集团的负责人。阿里巴巴5月宣布会将云智能集团剥离该集团。

星期二下文我们来谈谈达美航空（Delta Air Lines）连续15天的创纪录涨势。今晚盘前该股退低0.32美元，截稿时报42.47美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Carnival Corp、Palantir Technologies、维珍银河控股（Virgin Galactic）和英特尔（Intel）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

达美航空即将在6月27日举行“投资者日”，市场投资者都希望它会发布一些有利消息。（法新社）

达美航空（Delta Air Lines）（纽约证券交易所代码：DAL）

美国达美航空股价连续15天难以置信地攀高之后，终于在上星期五稍微退低0.21％，结束这股创纪录的涨势。但达美航空即将在6月27日举行“投资者日”，因此许多业内人士认为该股走高的趋势可能还会卷土重来。

自今年5月25日以来，达美航空股价已经上升了23％。这段时间也正好是美国的阵亡将士纪念日的长周末至六月节长周末期间，也就是美国所谓的旅游业丰收期。整个夏季旅游的乐观情绪围绕着许多旅游业相关的股票。

美国运输安全管理局上星期五说，单在上星期四（15日）就有超过270万人通过美国机场检查站，超越了2019年疫情前的水平。它也预计在接下来的假期周末里还会有至少1000万人通过美国机场检查站。

该局数据也显示，这次六月节长周末的机场人流量有望超越阵亡将士纪念日长周末。当时从星期五至星期一（5月26日至29日）约有980万人出行。

另一方面，达美航空五天前也宣布再次派发股息。这也是该航空公司自2020年3月取消派息以来，首次恢复派息。达美航空将派发每股0.10美元的股息，股票注册截止日期是7月17日，股息会在8月7日派发。

达美航空恢复派息是它业务上重要的里程碑。公司说，这反映了它三年财务计划取得良好的进展，而且它在过去两年偿还了超过100亿美元债务的事实。

在上星期五结束涨势的不仅是达美航空股票，联合航空（United Airlines）和美国航空（American Airlines）在同一天也结束了它们八天的连胜走势。

目前投资者似乎是在等待更多数据来支持旅游需求会继续强劲的论调。例如六月节长周末的人流数据，或是达美航空下星期的投资者日，可能发布的任何有利消息。Wolfe Research分析师古博（Scott Group）预测，到时达美航空可能会发布乐观的评论，甚至是调高全年盈利预测。

到目前为止，在Tipranks的11名分析师全部都给予达美航空股“买进”评级，一年期限平均目标价是52.45美元。以上星期五的42.79闭市价计算，他们认为该股平均还有22.58％的上升潜能。