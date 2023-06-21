拜登儿子就税务及拥枪罪名与检方达成认罪协商

美国总统拜登的儿子亨特就两项未缴联邦所得税罪名和拥枪指控，与联邦检察官达成认罪协议，结束了一项为期五年的调查，共和党持续指控亨特涉及重大罪行却被掩盖。

法新社报道，特朗普任内委任的特拉华州首席联邦检察官韦斯（David Weiss）星期二（6月20日）说，亨特已同意对两项蓄意未缴联邦所得税罪名认罪。

另外，亨特也承认非法拥有一把枪。亨特为吸毒者，在美国，吸毒者拥枪属违法。

根据控状，耶鲁大学法学院毕业的亨特，没有为他在2017年和2018年超过150万美元（约201万新元）的收入缴税。他在2017年和2018年拖欠的税款分别超过10万美元。

亨特与特拉华州检察官办公室达成的认罪协商，仍须获得联邦法官的批准。53岁的亨特预计不会面临任何监禁刑期。

根据《华盛顿邮报》报道，检察官将向法官寻求判处亨特缓刑。

拜登星期二在加利福尼亚州出席活动，被问及亨特与检方达成认罪协议的事，拜登说：“我为我儿子感到骄傲。”

亨特的律师克拉克说，亨特认为，为他在混乱和成瘾那段时间所犯下的错误承担责任是很重要的。

白宫星期二发表声明说，总统和第一夫人“深爱他们的儿子”，会为亨特重建他的生活给予支持。

官司缠身的特朗普对于亨特与检方达成认罪协议感到强烈不满。特朗普说，美国司法部“是腐败的”，“我们的系统完全坏掉了”。