拜登：AI对国家安全和经济的风险必须得到解决

美国总统拜登说，人工智能（AI）对国家安全和经济构成的风险必须得到解决，他将在这方面寻求专家的建议。

路透社报道，拜登星期二（6月20日）在加利福尼亚州旧金山的一场活动中说：“我的政府致力于在保护隐私的同时，维护美国人的权利和安全，解决偏见和错误信息，确保AI系统安全才推出市场。”

拜登会见了一组公民社会领袖和倡导者，与他们讨论AI技术。这些人曾批评过大型科技公司的影响力。

拜登说：“我想直接听取专家的意见。”

一些国家的政府正在考虑如何降低AI新兴技术带来的风险，在美国人工智能研发公司OpenAI发布ChatGPT后，近几个月来，AI技术成为了投资者和消费者的宠儿。

拜登星期二会见的人包括人道技术中心（Center for Humane Technology）执行主任哈里斯（Tristan Harris）、算法正义联盟（Algorithmic Justice League）创始人布兰维尼（Joy Buolamwini）和斯坦福大学教授赖希（Rob Reich）。

全球监管机构一直在努力制定管理生成式AI使用的规则，这项技术可以创建文本和图像，影响力已能与互联网分庭抗礼。

拜登最近还与其他世界领导人讨论了AI问题，包括英国首相苏纳克。英国政府将于今年晚些时候举行首个AI安全全球峰会。预计拜登将与到美国访问的印度总理莫迪讨论这一议题。

欧盟议员上周同意修改欧盟委员会提出的AI规则草案，旨在为从自动化工厂、自动驾驶汽车、聊天机器人等各种AI技术制定一套全球标准。