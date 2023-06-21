韩政府：核事故后 韩东海核素浓度未上升

韩国政府发布报告称，2011年日本福岛核电站发生泄漏事故后，韩半岛东部海域的铯浓度并未明显上升，称“我们的海水很安全”。

韩联社报道，韩国海洋水产部副部长宋相根星期三（6月21日）在记者会上，就韩国农林畜产食品海洋水产委员会全会有关东部海域铯浓度在核事故后升至超两倍的说法作解释。

宋相根说，根据原子能安全委员会每年发行的《海洋核辐射调查报告》，福岛核电站事故发生以后的10年期间，韩国东部海域的铯-137浓度为每公斤0.001至0.002贝克勒尔。而在核事发发生五年前，这一海域的铯-137浓度为每公斤0.001至0.004贝克勒尔，很难说铯137浓度在事发后明显上升。

宋相根补充说，这一数值还不及世卫组织（WHO）设定的饮用水标准，既每公斤10贝克勒尔的3600分之一的水平。他重申，我们的海水很安全。

同日，韩国国务调整室副部级朴购然就日本不再向世贸组织（WTO）针对禁止进口福岛水产品提出申诉一事回应称，日本政府改变态度不影响韩国政府禁止进口福岛水产品的立场。

朴购然说，日政府将经“多核素去除设备处理方式”（ALPS）过滤的核废水（或称处理水）排入大海一事，关乎韩国国民的健康与安全，政府决不会做出让步。

《首尔新闻》星期二（20日）援引政府消息称，日当局已决定不再向韩国就解除禁止进口福岛水产品施压，也不再向世贸组织申诉。

日本2015年5月因韩国禁止福岛水产品进口而向世贸组织提出申诉，称此举是对日本水产品的差别对待，2018年韩国败诉。但2019年4月，世贸组织上诉机构推翻“一审判决”，裁定韩国的做法不属于贸易歧视或不公平的贸易限制。