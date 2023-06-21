德国小报拟以AI取代编辑 许多工作恐流失

德国小报《图片报》的出版商计划用人工智能（AI）取代一系列编辑工作。

英国《卫报》报道，这是《图片报》削减1亿欧元（约1.47亿新元）成本计划的一部分。

出版商德国报业集团斯普林格（Axel Springer）在发给员工的电子邮件中说，《图片报》将“不幸地与那些，所负责的工作在数码世界中可由人工智能和／或自动化流程执行的同事，分道扬镳”。

《图片报》的竞争对手《法兰克福汇报》报道，这封电子邮件称，一些“编辑、印刷制作人员、文字编辑、校对员和图片编辑的工作，将不复存在”。

今年2月，斯普林格总裁多夫纳宣布，该出版商将成为一家“纯数码媒体公司”。他说，ChatGPT等人工智能工具可以“使独立新闻业比以往任何时候都更好，或者取代它”。

他预测人工智能很快就会比人类记者更好地“汇总信息”，并称只有创造“最好的原创内容”，例如调查性新闻和原创评论的出版商才能生存。

《图片报》是欧洲最畅销的报纸。该报还没有估算人工智能最终可能导致多少工作岗位流失。

斯普林格集团并不是第一个关注人工智能的新闻出版商。美国新闻网站BuzzFeed今年宣布计划利用人工智能“增强”内容和在线猜谜游戏，而英国的《每日镜报》和《每日快报》也在探索使用人工智能。

ChatGPT等人工智能工具可根据用户的简单提示生成高度复杂的文本，包括论文、求职信、诗歌和小说作品，但它的答案有时不准确，甚至是捏造的。