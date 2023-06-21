白宫：拜登不会就人权问题对莫迪“说教”

印度总理莫迪正在美国开展三天的国事访问，白宫表明，尽管美国对印度人权保持担忧，但总统拜登不会针对这一问题对莫迪“说教”。

路透社星期三（6月21日）报道，白宫国家安全顾问沙利文说，拜登预计将提出美国对印度民主倒退的担忧，但不会就这个问题对莫迪进行说教。

沙利文说，当美国看到印度的新闻和宗教等受到约束时，“我们（美国）会表明我们的观点”。他补充称：“最终，印度的政治和民主机构问题将由印度自行决定，不会由美国决定。”

这是莫迪2014年成为印度总理以来，第五次访问美国，但这是他首次以外交上最高规格的国事访问出访美国。

不过，美民主党人士对印度每况愈下的人权状况感到担忧，拜登在党内人士施压下，要求他向莫迪提出人权问题。

另一方面，有关中国在印太地区影响力日增一事，沙利文说：“（莫迪）这次访问不是关于中国。但中国在军事领域、技术领域、经济领域的作用问题将被列入议程。”

针对莫迪并未与西方国家一起反制俄罗斯原油一事，沙利文并未直接作出回应，但称美印两国在“各个方面都有切实进展”。

他说：“纵观全局，我认为你会看到深入的战略讨论和实际进展的结合，并在（美印）两国关系的各个方面都有切实的进展，这些都反映并加强了这样一个事实，这将是我们这个时代的决定性伙伴关系之一。”