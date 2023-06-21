消息：土团党老大老二不和

消息人士指出，国民联盟（国盟）成员党土著团结党主席慕尤丁，与署理主席韩沙再努丁为了土团党未来方向各执己见。他们的分歧包括是否继续支持伊斯兰党主导的种族与宗教课题，以及土团党最高理事阿兹敏在党内的角色。

韩沙再努丁在慕尤丁政府时期担任内政部长，目前是国会反对党领袖。据网媒“Malaysian Gazette”报道，慕尤丁与韩沙再努丁的争执，很可能导致韩沙再努丁失去国会反对党领袖的职位。

据报道，慕尤丁领导的国盟正考虑以玻璃市亚娄区国会议员沙希淡，或吉兰丹格底里区国会议员克里尔诺，来取代韩沙再努丁的国会反对党领袖职位。

匿名土团党领袖透露，慕尤丁与韩沙再努丁对国盟与土团党的方向与运作存在分歧。这些问题包括在反对首相安华政府时的论述，以及在即将到来的州选举中应优先争夺哪些议席。

他说：“伊党与土团党的领导层和基层都有着紧密的联系。但（土团党）一些人对‘绿潮’策略感到不舒服，这里指的是伊党采取的主打‘种族和宗教’课题的做法。这就是慕尤丁与韩沙再努丁之间的分歧。”

消息指出，土团党的多数领导认为必须加强党机制，因为土团党实力不及伊党，伊党的政党管理也做得很好。“我们不能怪伊党。我们只是个成立七年的政党，伊党已经超过60年了。”

土团党另一名消息人士指出，慕尤丁与韩沙再努丁之间的裂痕，也是源自于阿兹敏在党内角色。

消息说，阿兹敏被视为土团党未来的“海报男”，他参与的一些高层会议是排除韩沙再努丁的。消息指出，这些决定都是慕尤丁的顾问拍板。“或许韩沙再努丁领导的新团队应该接班，但慕尤丁要的人是阿兹敏。”