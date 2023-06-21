周三美市盘前小幅波动 重点谈航运巨头联邦快递业绩

星期三（6月21日）重点：

盘前交易重点：

电动车特斯拉（Tesla）股价在今晚盘前上涨2.93美元，截稿时报277.38美元。首席执行官马斯克隔夜会见了印度总理莫迪，并表示莫迪正在鼓励特斯拉“在印度进行大规模投资”，而这也是“我们打算做的事情”。

特斯拉首席执行官马斯克（左）隔夜会见了印度总理莫迪，并表示打算在印度大规模投资。（路透社）

线上零售巨头亚马逊（Amazon）宣布会在今年7月11日至12日，举行公司的年度促销活动Prime Day。据估计，亚马逊在去年的Prime Day期间总共取得约120亿美元的销售成绩。亚马逊股价在今晚盘前上升0.20美元，截稿时报125.98美元。

东南亚私召车应用和送餐服务公司Grab控股宣布削减1000个工作岗位，相当于总员工人数的11％。这是该公司自冠病疫情以来公司最大规模裁员。Grab股价在今晚盘前无起落，截稿时报3.38美元。

星期三下文我们来看看联邦快递（FedEx Corporation）的最新季度业绩。今晚盘前该股下跌6.63美元，截稿时报225.02美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、维珍银河控股（Virgin Galactic）、Opendoor Technologies、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

联邦快递的快递包裹日量同比下降了10％，平均每日货运磅数也同比下降14％。（法新社）

联邦快递（FedEx Corporation）（纽约证券交易所代码：FDX）

送递巨头联邦快递隔夜盘后发布的季度盈利虽然超标，并表示当前财年业绩相信会比刚公布的财年业绩好，但是投资者似乎都还不满意，导致联邦快递股价在隔夜盘后下跌了超过3％。

根据联邦快递截至于今年5月底的第四季度业绩报告，调整后的第四季度每股盈利是4.94美元，营业额是219亿美元。华尔街分析师之前是希望该快递巨头能够从225亿美元的营业额中获取每股盈利4.85美元。尽管营业额略不达标，但总体的盈利看起来还不错。

首席执行官苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）说：“这个财年的稳健业务显示，联邦快递团队在推进全球转型、适应需求不断改变方面取得了重大进展。联邦快递也正在成为一个更加灵活、高效和数据驱动的企业。”

虽说是“需求不断改变”，其实就是衰退的委婉说法。联邦快递的快递包裹日量同比下降了10％，平均每日货运磅数也同比下降14％。

对于当前的新财政年度，联邦快递高管认为，整个市况看起来会更好。他们预计每股盈利应该会介于16.50美元至18.50美元之间，比2023财年的每股盈利近15美元高。不过，华尔街分析师对这个数字的普遍预测，则是每股盈利18.30美元。这个差距缺口也就是令联邦快递股隔夜承压的主要因素。

联邦快递的业绩报告也显示，经济领域、各行各业市况是好坏参半。联邦快递虽然预计营业额会继续取得增长，但也承认“商业状况仍不确定”。

在去年底，联邦快递就展开一项名为DRIVE的改革计划，通过削减成本和寻求提高生产力来应对经济困难时期。这项计划涉及整合联邦快递旗下的Express和Ground网络，消除路线重叠来降低部分成本。DRIVE的目标是要在2025财年底之前，实现约40亿美元的盈利改善。

到目前为止，DRIVE计划算是有取得了一些成果。联邦快递的全年营运盈利是62亿美元，比2022财年的54亿美元高。联邦快递将其中18亿美元的盈利归因于DRIVE计划。

在Tipranks的21名分析师中，有15名给予联邦快递股“买进”评级，六名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是263.62美元。