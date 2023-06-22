巴黎大楼爆炸 六人重伤 一人仍失联

法国首都巴黎市中心一栋建筑发生爆炸并起火，截至星期四（6月22日）已导致六人重伤，另有约50人受伤。

法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）星期三（21日）说仍有两人失踪。法新社星期四报道，其中一人已在医院接受治疗，救援人员仍在搜寻另一名失踪者。

伤者中还包括了三名事发时路过的儿童，皆伤势较轻。

法新社此前报道，爆炸之后发生了一场大火，导致历史街区一座建筑倒塌，建筑物内有一所时装学校。爆炸还震碎了远在400米外的建筑物窗户。

画面显示，在火焰闷烧过程中，残骸散落在建筑物周围的区域。大约70辆消防车的270名消防员与大火搏斗。九名医生也赶到了现场。

消防部门说，发生了“爆炸”，“导致两座建筑物倒塌”，但警方后来指出，只有一栋建筑物倒塌。

几名目击者在现场告诉法新社，他们听到了“巨大的爆炸声”。住在大楼对面的23岁学生亚历克西斯说，他听到“一声巨响”，接着窗户就炸飞了。

巴黎市长伊达尔戈 (Anne Hidalgo ) 组织了一个危机处理小组。巴黎警察局长努涅斯（Laurent Nunez）在现场对记者说，爆炸后爆发的“猛烈”火灾现已受控制，并补充说“仍在废墟下进行工作”，以确定是否还有人员受困。

巴黎发生过多起涉及煤气的爆炸事故。这次爆炸让人们回想起2019年1月震惊巴黎的一次大规模爆炸，当时埋地的煤气管道疑似泄漏，摧毁了第九区特雷维索街（Rue de Trevise）的一栋建筑，造成四人死亡，其中包括两名消防员。

冲击波炸毁了附近的数十扇窗户，数十个家庭撤离家园好几个月。灾难发生四年后，街道的大部分地区仍然禁止通行。