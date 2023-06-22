载五人探索铁达尼号遗址 潜水器安全早受质疑

观光潜水器“泰坦”号失联多日引发人们对其安全性的担忧。船东公司创始人拉什的一句名言：“讲安全纯粹是浪费时间”再引发人们议论。

载着五人前往铁达尼号沉船遗址进行探险旅游的潜水器“泰坦”号（Titan）星期天（6月18日）在加拿大东部海域失踪。“泰坦”可潜至水下4000米，是美国私人海底勘探公司海洋之门探险公司（OceanGate Expeditions）所有，最多可承载五人。潜水器的氧气预计于星期四早上耗尽。

“泰坦”长22英尺（6.7米）。据该公司网站称，它于2018年12月首次下潜至4000米，并于2021年首次潜至深度约3800米的铁达尼号沉船遗址。今年计划进行18次此类潜水。

前雇员曾对潜水器设计表示担忧

路透社报道，一些专家担心其安全性，一名前雇员和一个贸易团体的成员曾在潜水器开发过程中对其设计表示担忧。2018年1月18日，海洋之门员工大卫·洛奇里奇（David Lochridge）向公司领导转发一份工程报告，批评“泰坦”的研发流程，他特别担心船体的设计及其承受深水强大压力的能力。

洛奇里奇和海洋之门相互提起诉讼，根据诉讼文件，公司第二天召开了一次会议，讨论洛奇里奇的担忧。会议结束时，洛奇里奇表示，他不能接受公司的设计决定，并且在没有进一步测试的情况下不会授权任何载人航行。随后，公司把他给解雇了。

总部位于华盛顿州埃弗里特的海洋之门创办人兼行政总裁拉什（Stockton Rush）也在“泰坦”号上。彭博社引述他的一句名言，“讲安全纯粹是浪费时间”报道，拉什去年在一次播客节目中对哥伦比亚广播公司记者波格（David Pogue）说：“我的意思是，如果你只想要安全，那就别下床，别上车，什么事情都别做。某个时候，你总会承担一些风险，这真的是一个风险回报问题。”

“泰坦”号这样的潜水器主要用来探索地球上一些人迹罕至的地方，它们几乎不受监管约束，因此会明确告知乘客登船后可能面临的致命风险。

出生于英国的海上冒险家麦卡勒姆（Rob McCallum）探访过泰坦尼克号沉船，据彭博2017年报道，早年麦卡勒姆曾经担任过海洋之门的顾问，但后来因担心拉什这个人过于冒进等原因与该公司分道扬镳。

乘客登潜水器前 需签安全免责声明

据潜水器的乘客说，他们在潜水器前都需签署过一项安全免责声明。去年夏天曾经乘坐“泰坦”号的电视节目“辛普森一家”的制片人赖斯（Mike Reiss）告诉《纽约邮报》：“第一页里光‘死亡’就提到过三次”。

一些人质疑为什么海洋之门的代表在与“泰坦”号失联后后很久才通知美国海岸警卫队。潜水器在纽约时间上午9时45分（新加坡时间晚上9时45分），也即在下潜一个小时45分钟后与母船失去联系，但是公司直到下午5时40分才将此事告知海岸警卫队。

一种可能的解释是，“泰坦”号不是第一次在长时间潜入海底后与水面失去联系。波格本周在一条推文中说，他上次坐潜艇时曾经长达五个小时和水面失去联系。