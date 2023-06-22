被控泄机密军事情报 美士兵不认罪

被控在互联网聊天论坛上泄露情报文件的美国空军国民警卫队人员特谢拉对六项泄密控状不认罪。控状若成立，他可能入狱数十年。

被控的21岁的马萨诸塞州空军国民警卫队信息专门人员特谢拉（Jack Teixeira）于4月被捕，罪名是涉嫌策划十年来最具破坏性的美国机密文件泄露事件。

他面临六项保留和传输国防信息的罪名，每项罪状的刑罚为长达10年的监禁、最高25万美元（33.60万新元）的罚款。。

法新社报道，法庭文件显示，特谢拉星期三（6月21日）在马萨诸塞州伍斯特市地方法官戴维·亨尼西 (David Hennessy) 面前出庭，并对每项指控表示要进行无罪抗辩。

他的律师要求保释特谢拉在外等待审判，但法官拒绝了这一请求。

美国司法部指来自马萨诸塞州北代顿 (North Dighton）的特谢拉滥用安全许可获取机密文件，并在社交网站Discord上的一个群组向他人出示机密档案，其中一些文件后来出现在多个社交网站。文件内容包括美国为乌克兰军队抵御敌军能力感到担忧，还有美国对以色列和韩国等盟友的监视活动等。

特谢拉为空军一等兵，这是空军现役人员中军衔倒数第三的军衔，但自2021年以来，他持有联邦政府授予的最高级别绝密信息安全许可。职务为网络传输系统管理员的特谢拉工作包括保障军队“全球大型通信网络”的正常运行。