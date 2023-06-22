调查：债台高筑难储蓄 41%马国人叹无财可理

受通货膨胀冲击及疫情期间所提供的经济援助措施结束，如今许多马来西亚人的财务再次陷困，有41%的马国人没有信心在缺乏额外财务支援下可做好理财规划，债务问题的攀升也影响了人们的储蓄能力。

根据美国信安金融集团（Principal）向1500位来自新加坡、香港及马国民众（每个国家500人）展开调查，大多数回答问卷者在某种程度上对经济前景和现状持悲观态度。

《南洋商报》引述报告说，马国有多达85%的民众面对生活负担加重的考验，77%的人对前景不表乐观，有49%面对债务问题增加的情况，21%受访者则处在债务减缓状态 。

根据报告，只有33%的受访者在经历疫情后，能够增加储蓄，另有55%处在储蓄减少的情况，10%受访者则维持储蓄。

79%受访者认为，政府在这之前为他们提供了有效的援助措施，76%则觉得金融机构的支援举措为他们带来有力的支援，另73%认为雇主为他们带来有效的帮助。

报告说，34%受访者认为，政府应扩大及实施与大流行有关的永久性财务支援政策，另27%则认为应由金融机构提供相同举措。

在就业市场方面，71%的人认为他们面对更激烈的竞争市场。

个人财务状况的满意度方面，有38%的人感到满意，另有39%不满意现状。