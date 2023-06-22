美农业部批准售人造鸡肉 两公司产品即将面市

美国首次批准两家公司销售在实验室以动物细胞培育的鸡肉，这使美国成为继新加坡之后，世界上第二个允许销售动物细胞生长肉类的国家。

美国农业部发言人星期三（6月21日）告诉法新社，农业部 (USDA) 批准了细胞栽培肉公司Upside Foods和细胞农业初创企业Good Meat的食品安全系统。两家公司的安全系统均于11月获得食品和药物管理局批准；农业部上周审查并批准了它们的产品标签，以确保它们不具有误导性。两家公司说，产品将很快在特定餐厅提供。

Upside Foods首席执行官兼创始人乌玛·瓦莱蒂（Uma Valeti）发布的声明说：“这一批准将从根本上改变肉类摆上我们餐桌的方式……这是朝着更可持续的未来迈出的一大步。”

Good Meat为食品科技公司Eat Just属下品牌，其首席执行官乔希·蒂特里克 (Josh Tetrick) 补充说，其“培养肉”现已“获准向世界最大经济体的消费者销售”。

新加坡食品局2020年底批准Eat Just培植鸡肉在我国出售，让新加坡成为全球首个可售卖培植肉的国家。

大量生产高质量的肉是昂贵的。但是，在获得批准后，Upside处理了来自旧金山一家米其林三星级餐馆的首笔订单。与此同时，Good Meat也开始为一名主厨生产第一批产品。

实验室培养的肉类不同于大豆等植物制成的肉类替代品，后者模仿肉类的质地和风味，但不含任何动物蛋白。