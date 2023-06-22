澳洲要推特28天内删毒言与仇恨信息

澳大利亚互联网安全监管机构星期四（6月22日）恫言要对社交媒体公司与推特处以罚款，理由是推特未能解决网络滥用问题，称马斯克接管这家公司之时“毒言和仇恨信息”激增。

澳大利亚电子安全专员格兰特（Julie Inman Grant）曾是推特员工，她指这个社交平台现在得为全国报告的三分之一的在线仇恨言论投诉负责。

她说，推特有28天的时间表明它对解决问题的认真态度，否则每错过最后期限一天，将面临70万澳元（63.80万新元）的罚款。

格兰特指出，推特必须展示“它正在采取哪些措施来防止其平台上的网络仇恨散播并执行自己的规则”。她说：“我们需要这些平台承担责任，并采取行动保护其用户。”

自马斯克（Elon Musk）于2022年10月购买该平台以来，裁减了全球八成以上的员工，其中包括许多负责消除不当言论的内容管理员。去年11月，马斯克还让此前封禁的数以万计的用户重新加入该平台。

澳大利亚带头推动全球监管社交媒体平台，这并不是格兰特第一次点名批评推特。她去年11月曾致函马斯克，表达了她对推特大幅裁员将导致公司无法遵守法律的担忧。

澳大利亚知名媒体人、原住民记者斯坦·格兰特 (Stan Grant) 在5月说，他已向推特投诉他在使用该平台时接到“无情的种族污秽言论”。