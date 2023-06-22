莫迪访美国 美料放宽印度技术工人签证

据知情人士说，美国拜登政府将趁印度总理莫迪本周进行国事访问期间，让一些技术工人进入或留在美国，这将使得印度人在美国生活和工作变得更容易。

路透社引述一名消息人士称，国务院最早可能在星期四（6月22日）宣布，少数持有H-1B签证的印度人和其他外国工人将能够在美国续签这些签证，不必离境。试点计划可能在未来几年扩大。

印度公民是迄今为止H-1B计划中数目最多的人，占2022财年近44万2000名H-1B工人的73%。

另一名美国官员说：“我们都认识到，人民的流动性对我们来说是一笔巨大的财富……所以，我们的目标是从多方面解决这个问题。”

美国国务院发言人拒绝谈论哪些签证类型符合资格以及试点计划启动的时间。彭博法律公司 (Bloomberg Law) 在2月份首次报道了这个试点计划。白宫拒绝发表评论。

美国政府每年向寻求外国熟练工人的公司发放6万5000个H-1B 签证，并为拥有高级学位的工人额外发放2万个签证。签证有效期为三年，并可续签三年。

美国政府数据显示，近年来使用H-1B员工最多的公司包括印度科技巨头印孚瑟斯公司（Infosys）和塔塔咨询服务公司（Tata Consultancy Services ），还有就是美国的亚马逊、Alphabet和Meta。

国务院发言人指出，一些临时外国工人能够在美国续签签证，这将为驻外领事馆的签证面试腾出资源。

其中一名消息人士称，该试点计划还将包括一些持有L-1签证的工人，这些签证适用于由公司内部调往美国的人员。

另一名消息人士称，两国代表团预料也将讨论如何清理美国驻印度大使馆积压的签证申请。印度长期以来一直担心其公民（包括科技行业工人）难以获得在美国居住的签证。

据劳工部数据，截至4月底，美国约有1000万个职位空缺。

美国的一些H-1B签证持有者包括今年解雇的数千名科技工人，他们争先恐后地在60天的“宽限期”内寻找新雇主，免得返回祖国。