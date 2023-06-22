新西兰总理不同意拜登观点 否定习近平为“独裁者”

定本月底访华的新西兰总理希普金斯表明，他不同意美国总统拜登称中国领导人习近平为独裁者的言论。

希普金斯星期四（6月22日）告诉记者：“中国政府的形式是中国人民的事。”他针对记者提问中国人民在政府形式上是否有发言权答道：“如果他们想改变他们的政府制度，那是他们自己的事。”

路透社报道，希普金斯计划于6月25日至30日访问中国，他将率领一个贸易代表团前去，其中包括一些新西兰最大的公司。他将会见习近平、国务院总理李强和全国人大常委会委员长赵乐际。

在拜登称习近平为“独裁者”后，中国星期三予以回击，称其言论荒谬且具有挑衅意味，这是美国国务卿布林肯访华后双方意想不到的言语交锋。

据中国新闻社引述新西兰乡音网的报道，新西兰贸易发展局(NZTE)官网近日刊发题为《出口领域将从总理的中国之行中受益》的文章说，贸易发展局中国区域总监怀特(Andrew White)认为，代表们将从这次访问中受益，并反过来为新西兰在中国的形象提供“助力”。

“我们已经为他们安排了一系列的简报，以加强他们对中国和影响其经济的动态的了解。像这样的商业参访团的最大好处之一是有机会与其他代表共度时光。这是非常有价值的，我们已经确保在计划中为代表们提供了分享他们的见解和经验的机会。”

怀特还说，参访团的存在将提高新西兰在中国的形象。