英防长或无望出任北约秘书长

英国国防部长华莱士可能无望竞逐新任北大西洋公约组织（NATO）秘书长，现任秘书长斯托尔滕贝格或将留任。

多家外电引述《经济学人》星期三（6月21日）的文章报道，华莱士在接受该杂志采访时直言：“这（出任北约秘书长一事）不会发生了。”他也指出，美国方面希望斯托尔滕贝格能够留任。

他此前公开表示有意争取接棒斯托尔滕贝格，成为新任北约秘书长。英国首相苏纳克也在本月初访美期间，游说美国总统拜登支持华莱士出任北约秘书长，强调英国在北约国家中为援助乌克兰起到了领导作用。

不过，美国军方的一些官员对华莱士在乌克兰问题上强行推进的方式感到不满。华莱士在受访时猜测，美方或许希望一位更资深的政治家来接过斯托尔滕贝格的位子，“也许他们想要一个总理。”

另一方面，美国希望获得北约的支持来抗衡中国，而同为北约国家的法国则更倾向于欧洲的战略自主。

北约领导人7月将在立陶宛首都纽斯维尔举行峰会。目前接任斯托尔滕贝格的热门人选是丹麦首相弗雷泽里克森，但31个成员国还未就明确的候选人达成共识，讨论斯托尔滕贝格延长任期的声音也越来越多。

华莱士说，无论最后由谁来接任北约秘书长一职，都必须处理联盟内部“许多尚未解决的问题”，并同时获得拜登和法国总统马克龙的支持。

他认为”法国人在很多方面都有道理”，也强调欧洲的国防工业需要更多合作，”在（武器）采购问题上，一切问题的答案并不都是美国优先。”