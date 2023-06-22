马国六州选举：吉兰丹州议会解散

吉兰丹州议会星期四（6月22日）正式解散，成为此次六州选举中首个解散州议会的州属。伊斯兰党在吉兰丹的实力强大，希盟与国阵这次想在丹州扩大政治版图并不容易。

丹州大臣阿末耶谷上星期三（14日）宣布，丹州苏丹莫哈末五世已经御准丹州议会星期四解散。本届丹州议会将在下星期一（26日）届满。换言之，解散日期只比届满日期早了四天。马国国会与各州议会之前都在届满前一个月左右解散。

丹州议会共有45席。伊党在2018年第14届全国大选中赢得其中37席，在州议会中占有超过八成议席的强大执政优势。其余八席之中的七席由巫统领导的国阵夺得，剩下一席归希盟。不过，阿逸拉那区州议员慕斯达法随后退出巫统，加入土团党，导致国阵的议席减至六席。

这次六州选举，同属团结政府的国阵与希盟将首次联手参选，对抗国盟及其他政党与独立候选人。

国阵和希盟都已完成丹州选区分配谈判。巫统丹州宣传主任扎瓦维6月6日宣布，国阵将参选31个州选区，希盟则竞逐14个。伊党丹州秘书旺罗斯兰星期三（21日）在记者会上证实，伊党这次竞选39个州选区，土团党则在其余六个州选区对垒国阵与希盟。

这次六州选举除了吉兰丹州，另外五州是吉打、登嘉楼、森美兰、雪兰莪和槟城。