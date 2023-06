马克龙主持气候融资峰会 吁改变全球金融体系

法国总统马克龙在巴黎主持召开新全球融资契约峰会(Summit for a New Global Financial Pact),呼吁改变全球贷款体系,以确保低收入国家无须在应对气候变化和贫困之间面对抉择。

法新社报道,马克龙星期四(6月22日)为会议致开幕词时说,以世界银行和国际货币基金组织(IMF)为基础的现行国际借贷体系,在过去几十年中显示了其价值,但“不完全适合”世界目前所面对的挑战。

他说:“如果这些钱和流动资金能够服务于地球上的进步,并解决我提到的贫困与气候变化,以及生物多样性的双重挑战,我们就能让金融发挥更好的作用。”

他指出,需要一个“公共财政冲击”和对绿色技术的大规模私人投资,来帮助世界过渡到低碳经济。他也强调,政策制定者和国家不应该在减贫和保护地球之间做出选择。

中国总理李强、美国财政部长耶伦、德国总理朔尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界银行新任行长班加、联合国秘书长古特雷斯等国家和国际组织领导人都出席了这场峰会。

马克龙敦促世界各国领导人、私营企业和国际组织须立即采取行动,改变全球金融体系的运作方式,否则有可能失去人民的信任。

他强调,未来两年将是关键,“我们必须创造一种集体动力,需要私营企业提供更多的帮助”。

据法广网报道,本次会议为期两天,为与会各国在今年一系列重大经济和气候会议之前,提供一个讨论各种想法的机会。

发展中国家往往难以在应对气候问题上获得融资。根据国际能源署(IEA)的说法,从现在起到2030年,发展中国家在非化石燃料上的支出,将从每年2600亿美元增加到近1.9万亿美元(约3487.5亿至约2.55万亿新元)。

美国之音日前报道,现由58个国家组成的气候脆弱国家群(Vulnerable 20 Group,简称V20)指出,2030年之前必须完成重组全球金融体系,从而与气候目标保持一致。

富有国家本应每年出资1000亿美元以帮助中低收入国家应对气候变化问题,但这一承诺在过去三年并未得到兑现。全球北方和全球南方之间的互信也因此受到破坏。

旨在促进消除极端贫困的非营利组织“全球公民”副总裁罗德(Friederike Röder)说,富裕国家在这次峰会上必须表明他们能够履行现有承诺。