周四美市盘前退低 重点谈英伟达局内人交易

星期四（6月22日）重点：

盘前交易重点：

美联储可能进一步加息的消息打击了全场科技股。尤其是特斯拉（Tesla）隔夜更是下跌了5.5％，成了隔夜标准与普尔500指数和纳斯达克指数的最大拖累。星期四盘前特斯拉继续下跌4.60美元，截稿时报254.86美元。重量级科技股如苹果也下跌0.41美元，截稿时报183.55美元。

Logitech International董事会批准了高达10亿美元的股票回购计划，带动该公司股价在星期四盘前上升0.86美元，截稿时报55.40美元。

包裹递送公司联邦快递（FedEx）和联合包裹服务公司（United Parcel Service Inc）在隔夜都下跌超过2％，星期四盘前两股回稳，无起落，截稿时分别报225.84美元和173.63美元。联邦快递日前表示全球需求减弱，可能对公司的盈利率构成压力。

星期四下文我们来看看晶片制造巨头英伟达（Nvidia）的一些局内人抛售了多少自家股。星期四盘前该股下跌3.80美元，截稿时报426.65美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、维珍银河控股（Virgin Galactic）、Palantir Technologies、超微（Advanced Micro Devices）和英伟达。截稿时，除了超微股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

英伟达（Nvidia Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

英伟达股价今年迄今已上涨200.70％。（路透社）

晶片制造巨头英伟达又有一位长期董事会成员，趁英伟达这阵子股价飙升做部分套现了。

根据隔夜提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，自2008年以来就一直在英伟达董事会任职的史蒂文斯（Mark Stevens），在上个星期五（16日）和本星期二（20日）的交易时段，总共抛售了11万8602股英伟达股票。

史蒂文斯是以每股429.90美元到434.20美元的价格卖出这批股票。这意味着他这次取回了超过5100万美元。这些都是他通过信托基金与妻子一起间接拥有的股票。

根据FactSet资料，这次的售股行动之前，史蒂文斯是英伟达的第二大局内人，仅次于该公司的联合创始人兼首席执行官黄仁勋。

提交给SEC的文件也显示，史蒂文斯在他与妻子共同持有的信托基金中，继续持有105万股英伟达股票。他在另一个信托基金仍持有英伟达的198万股股票，以及也直接拥有129万股英伟达股。

除史蒂文斯之外，英伟达还有其他两位长期董事最近也在该股价大幅上涨之际套利。英伟达的董事会成员克斯（Tench Coxe）上星期也披露，他在6月初出售了总值3800万美元的英伟达股票，然后又在上星期卖出另外2100万美元的英伟达股票。

另一董事会成员琼斯（Harvey Jones） 也在本月初抛售超过2800万美元的英伟达股票。琼斯后来在上星期又进场抛售了超过4800万美元的股票。

英伟达股票算是今年迄今的全场大赢家。华尔街业内人士普遍认为，在人工智能热潮不减的带动下，英伟达会有巨大获利潜能。当然，市场投资者普遍不喜欢看到公司局内人抛售股票，毕竟这些局内人对公司内部业务最为熟悉。

市场人士的基本看法是，如果局内人知道公司业务好、业绩强，基本上是不会抛售手头上的股票。但无可否认的是，英伟达股价今年迄今已上涨200.70％，回报确实非常诱人。

在Tipranks的33名分析师当中，有30名给予英伟达股“买进”的评级，三名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是464.85美元。