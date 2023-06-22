乌驻外大使：俄99.9%或在7月退出黑海粮食倡议

乌克兰认为，俄罗斯有99.9%的可能会在7月退出《黑海谷物出口倡议》，因为俄方已不再需要通过乌克兰港口来出口氨。

路透社报道，乌克兰外交部驻外大使特罗菲姆采娃（Olha Trofimtseva）星期四（6月22日）说，俄罗斯化肥巨头Uralchem已经找到一条替代路线，不再需要通过敖德萨来出口氨气，俄罗斯有99.9%的可能会在7月退出粮食走廊。

Uralchem公司总裁康涅夫（Dmitry Konyaev）5月宣布，一条专为运输氨的管道将于2023年底在俄罗斯塔曼半岛完成第一施工阶段。该管道可以替代敖德萨的管道来出口俄罗斯的氨。

俄乌战争爆发后，乌克兰包括敖德萨在内的几个黑海港口都被封锁，联合国和土耳其共同斡旋后，于2022年7月与俄乌达成《黑海谷物出口倡议》，协助乌克兰在战时外销粮食。

倡议也允许出口硝酸盐化肥氨，不过这部分内容并未得到实践。俄罗斯尝试推动恢复经乌克兰至敖德萨港口的管道来供应氨，但该管道自去年以来一直处于闲置状态。

不过，倡议的前景不太乐观，虽然已几次延期，但俄方一直对倡议未能惠及俄农业表示不满，并多次警告将拒绝再次延长倡议。

乌克兰农业部长索尔斯基（Mykola Solsky）6月曾表明，如果俄罗斯决定退出倡议，基辅会准备一个B计划。

他说，乌克兰政府已为进入乌克兰黑海港口船舶的所属公司，建立了一个价值约5.47亿美元（约7.33亿新元）的特别保险基金。乌克兰也可以通过小型多瑙河港口以及与欧盟的西部边界来出口粮食。

曾任代理农业部长的特罗菲姆采娃说，乌克兰必须对俄罗斯退出倡议做好准备，但她对保险基金能为帮助出口发挥作用的程度表示怀疑。