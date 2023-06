新全球融资契约峰会(Summit for a New Global Financial Pact)在法国巴黎拉开帷幕,世界银行在会上宣布了一系列针对遭受自然灾害国家的援助措施,包括暂停偿还债务,以推动新的全球金融议程。

路透社报道,世行新行长班加在会议星期四(6月22日)开幕当天,在一场圆桌会议上介绍了一项“工具包”措施,包括暂停偿还债务政策、让各国灵活地将资金用于应急、提供新型保险以帮助发展项目,并帮助政府建立预先应急系统。

世行这项新措施旨在为发展中国家提供一些喘息空间,但会议没有讨论多边减债倡议。

非洲和世界其他地区的低收入国家正面对债务困境和气候变化的各种挑战,但它们往往难以获得足够的融资来采取应对措施。

发达国家在2009年哥本哈根气候大会上承诺,到2020年将向发展中国家提供每年1000亿美元(约1340.7亿新元)的气候援助,帮助发展中国家减少碳排放,以及应对气候变化的影响。不过,这一承诺尚未兑现。