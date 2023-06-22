拜登莫迪会晤 将宣布多个国防和贸易计划

美国总统拜登与印度总理莫迪将签订一系列国防和贸易协议，旨在彰显更强大美印关系的开端。

路透社报道，拜登星期四（6月22日）将在白宫与莫迪举行会晤。美国官员透露，美印领导人届时将宣布一系列的国防和贸易协议，涵盖半导体、关键矿产、技术、太空合作、国防合作与销售等多个领域，为两国关系开创一个新时代。

在莫迪访美期间，美国通用航天（GE Aerospace）与印度斯坦航空签署谅解备忘录，双方将联合为印度空军战机生产发动机。美官员称该协议具有“开拓性”。

另根据两国政府达成的海事协议，印太地区的美国海军舰艇将能在印度船厂展开主要维修工程。美官员还透露，拜登与莫迪将宣布印度向美国采购武装版本MQ-9B“海上卫士”无人机的计划。

美国官员评价称：“我们（美印）现在已经真正进入‘下一代’防务伙伴关系。”

相关协议还将包括美国晶片制造商美光科技耗资27亿美元（约36.3亿新元），在莫迪的家乡古吉拉特邦建造新半导体测试和封装设施的计划。

此外，美印将在太空等领域展开合作。美国还将放宽签证政策，让印度技术工人更容易获得和更新美国签证。

据报道，白宫星期四为莫迪铺设红毯，并举行热烈的欢迎仪式，拜登当晚将为莫迪设国宴。莫迪已同意与拜登共同召开新闻发布会，这也将是他自2014年出任总理以来首次举办新闻发布会。