马国内长：警察总长提早退休符合程序

马来西亚政府星期三（6月21日）宣布警察总长阿克里沙尼提早四个月退休，引起议论。内政部长赛夫丁强调，这么做符合程序，也并非仓促决定。他说，首相安华几个星期前就与阿克里沙尼讨论此事。

阿克里沙尼2021年5月4日出任警察总长，任期原本在今年10月3日届满。他星期一（19日）告诉媒体，他将提早在7月退休。不料隔天就传出他将在星期四退休，连卸任仪式都准备好了。赛夫丁星期三发文告宣布，阿克里沙尼星期四正式退休。

赛夫丁星期三接受马国媒体联访时透露，阿克里沙尼提早交棒给副手拉扎鲁丁是符合相关程序的。他说，阿克里沙尼是以合约形式受委为警察总长。根据规定，以合约形式受委的警官或公务员，政府可以随时终止或缩短任期。

他说，阿克里沙尼提早退休并非仓促决定。他透露，安华数周前就召集他、内政部秘书长鲁基，以及阿克里沙尼一起开会讨论此事。“会议后我和秘书长先离开。安华则与阿克里沙尼继续会谈，据说会谈时间还蛮久的。我过后才知道安华询问阿克里沙尼的退休计划。”

赛夫丁说：“安华原本建议阿克里沙尼退休后担任在国外的职位，但阿克里沙尼因想陪伴家人而婉拒。我过后也与阿克里沙尼会面商量他的退休安排，并交由他决定怎么做。”

阿克里沙尼星期四（22日）在吉隆坡警察训练中心的退休仪式上说，他感谢政府的安排，并带着开放的心退休。他强调，并没有什么“意外”导致他提早四个月退休。

