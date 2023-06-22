美国非裔前共和党国会议员赫德 宣布竞选2024年总统

美国共和党籍前众议员威尔·赫德（Will Hurd）宣布有意加入战围，与前总统特朗普、前副总统彭斯等人竞逐共和党总统候选人资格。

路透社报道，今年45岁的赫德是一名温和派人士，他曾是美国国会中唯一的非裔共和党议员。赫德星期四（6月22日）在推特发视频宣布竞选总统的消息。

他在视频中强调团结、经济和为所有美国人提供平等机会等课题，并直言不讳地批评特朗普。

他说，如果共和党提名特朗普那样“无法无天”“自私”“失败”的政客，那么现任民主党籍总统拜登就会再次获胜。他表明，他的美国愿景将承认科学、解决美国人的心理健康问题，也会具有包容性和理解。

赫德曾是中央情报局（CIA）在中东和南亚地区的秘密官员，也曾在众议院情报委员会任职。2015年至2021年，赫德担任得克萨斯州第23国会选区议员，但在2020年拒绝寻求连任。

赫德离开国会后，曾担任艾伦私人投资银行（Allen & Company）的总经理、科技公司OpenAI的董事会成员，以及德国马歇尔基金的受托人。他还曾是芝加哥大学政治研究所的研究员。

2019年到2021年间，赫德是众议院中唯一的非裔共和党人。如今宣布竞选总统后，赫德成为共和党第二位竞逐总统候选人资格的非裔，另一位是南卡罗来纳州的参议员蒂姆·斯科特。