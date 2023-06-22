英国央行意外加息50个基点 利率创15年来新高

英国央行意外加息50个基点，将利率提升至5%，为2008年9月以来最高水平。

彭博社报道，英国央行由九名成员组成的货币政策委员会星期四（6月22日）表决，以七票对两票的结果，决定将利率提高至5%。这也是英国央行自2021年11月以来第13次加息。

市场此前预计英国央行加息50个基点的可能性只有四成，多数经济学家则预计会加息25个基点。还有观点猜测，明年初利率或将达到6%的峰值，创20多年来的最高水平，而英国央行对这一预测并未作任何表述上的弱化。

英国央行行长贝利在致财政部长亨特的信中说：“如果有证据显示存在更多持续压力，就必须进一步收紧货币政策。”

他也指出，降低英国的通货膨胀是央行的“绝对优先事项”，货币政策委员会将采取必要措施，争取让通胀回落到2%的目标水平。

彭博社报道指出，此次超预期的大幅度加息表明，即使美联储暂停货币紧缩政策，英国借贷成本上升也仍会贯穿整个夏季。

加息意味着借款人将面临更大困难。自2022年3月以来，英国的两年期按揭抵押贷款利率上升了两倍，超过6%。专家警告，家庭再融资难以为继时，抵押贷款违约就会成为“定时炸弹”。

彭博经济研究预计，如果利率达到6%的市场预期水平，英国经济将陷入衰退。

降低通胀也是首相苏纳克和保守党政府的一大目标。路透社报道，苏纳克当天表明，他支持央行的加息举措，并指出央行为降低通胀而采取强有力措施是正确之举。

他也强调，他对实现今年通胀减半的目标“绝对有信心”。