拜登会晤莫迪：宗教多元化是美印关系“核心原则”

美国总统拜登星期四（6月22日）在白宫会见印度总理莫迪，他对莫迪说，宗教多元化（religious pluralism）是美印关系的“核心原则”之一。

法新社报道，白宫在南草坪为莫迪铺设红毯，举行热烈的欢迎仪式。约7000人在南草坪外观看了欢迎活动，其中大部分是在美国的印度人。

拜登在仪式上用英语和印地语发表讲话，称“这场盛大的欢迎仪式是14亿印度人民的荣誉和骄傲”“也是生活在美国的400多万印度裔人的荣誉”。

拜登也说：“法律规定的公平、言论自由、宗教多元化和我们（美印）人民的多样性——这些核心原则一直在持续并不断发展……即使它们在美印两国历史中都面临着挑战，（它们）也将推动我们的力量、深度和未来。”

美印领导人会晤前，曾有美方官员敦促拜登向莫迪提出对人权的担忧，但白宫国家安全顾问沙利文星期三（21日）说，拜登会向莫迪提出人权问题，但不会对莫迪展开“说教”。

法新社报道称，拜登和莫迪星期四会晤时强调了两国关系中的积极因素。拜登称，他一直认为美印关系“将是21世纪最具决定性的关系之一”。

莫迪则说，印度和美国都有“基于民主价值观”的社会，也都为各自的多样性感到自豪，“我们两国都相信‘为了所有人的利益’‘为了所有人的福祉’这一基本原则”。

莫迪也说，印美两国将共同致力于全球利益和全球和平、稳定与繁荣，“我们强有力的战略伙伴关系，是民主力量的清晰证明”。

拜登与莫迪随后在白宫举行会谈，预计将宣布一系列国防和贸易协议。莫迪也将召开记者会，这是他任总理九年来的首场记者会。