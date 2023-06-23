拜登莫迪强调国际法 决心反击单方面颠覆多边体系企图

美国总统拜登和印度总理莫迪称美印两国，是“世界上最亲密伙伴之一”，并强调“基于规则的国际秩序”的重要性。

路透社报道，拜登星期四（6月22日）在白宫为莫迪举行盛大的欢迎仪式，两人在椭圆形办公室进行了两小时30分钟的闭门会谈后，一起出席联合新闻发布会。

拜登说，美国和印度的伙伴关系“比历史上任何时候都更强大、更密切、更有活力”。美印经济关系正在“蓬勃发展”，过去十年的贸易额增加超过一倍。

他说，印度公司在莫迪此次访问中，宣布在美国投资超过20亿美元（约27亿新元）。

莫迪说，印太地区的和平列是优先事项，他也说，美国和印度之间的紧密防务关系显示两国相互信任，而美国科技公司在印度的投资，展示了印美双边伙伴关系的未来。

印度在俄罗斯入侵乌克兰之际，仍与俄罗斯维持密切关系，对华府来说是一个头痛问题。莫迪在新闻发布上没有直接谈到中国或俄罗斯，拜登只是在回答记者提问时谈到中国，但两人的联合声明似乎针对俄中两国。

拜登和莫迪“重申对自由、开放、包容、和平、繁荣的印度太平洋地区的持久承诺，尊重领土完整和主权以及国际法”。

他们“强调遵守国际法，特别是《联合国海洋法公约》所代表的国际法，以及维护航行和飞越自由，以应对基于海洋规则的秩序的挑战的重要性 ，包括东海和南中国海。”

他们”对胁迫行动和日益紧张的局势感到担忧”，反对 “寻求通过武力改变现状的破坏稳定或单方面行动。”

拜登和莫迪说，“美国和印度重申决心反击任何单方面颠覆多边体系的企图。”

在乌克兰议题方面，两位领导人“对乌克兰冲突深表关切，对战争造成的可怕和悲惨的人道主义后果表示哀悼”。他们也说，“战争对全球经济体系，包括粮食、燃料和能源安全，以及关键领域造成了严重且日益严重的影响”。

拜登和莫迪承诺“继续向乌克兰人民提供人道援助”，并“一致认为乌克兰冲突后重建的重要性”。

根据美国和印度的联合声明，拜登重申，美国支持印度在联合国安全理事会进行改革后，成为安理会的常任理事国。

拜登和莫迪也呼吁巴基斯塔“立即采取行动”杜绝极端主义，并重申美印两国在人权问题上的“共同价值观”。