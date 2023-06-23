卡梅隆：从铁达尼号到泰坦号 一堆警告都没人听

6月22日，搜救队在失事海域搜寻失联的潜水器“泰坦”号。（法新社）

电影《泰坦尼克号》导演卡梅隆认为，铁达尼号与“泰坦”号的悲剧十分相似，同样都是警告没人理睬，同样是多国协力展开营救。

法国国际广播电台（rfi）报道，作为一名潜水专家，卡梅隆（James Cameron）星期四（6月22日）告诉美国广播公司（ABC）：“我为（泰坦号）与铁达尼号灾难的相似之处感到震惊，铁达尼号船长曾多次被警告注意船前有冰，却仍在月光暗淡的夜晚全速驶入冰域，导致许多人死亡。”

他指出，海洋勘探界一直对泰坦号这个潜水器的安全性表示担忧，指泰坦号的碳纤维结构具有“根本性的缺陷”，但专家的警告都被人们忽视了，“这实在令人震惊……真的很超现实”。

卡梅隆除了是好莱坞知名导演，还是一名潜水器设计师，他设计的船只可以下潜到比铁达尼号所处深度还要深的地方。

他还说，泰坦号下潜仍属“实验性”活动，不应收费并且让不是深海工程师的乘客冒险。 乘坐泰坦号探索铁达尼号残骸的费用为每人25万美元（约33万5000新元），盈利用于铁达尼号研究。

美国海岸警卫队海军少将莫格星期四（22日）召开新闻发布会说，当天上午，加拿大的遥控水下搜索车（ROV）在北大西洋偏远角落的海面下四公里处，发现一个残骸碎片场，证实泰坦号潜水器已遭遇“灾难性的内爆”，五名乘员相信已经遇难。