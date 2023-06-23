科技巨头马斯克和扎克伯格 要在笼子里搏斗较量？

全球最引人注目的科技亿万富豪——电动车巨头首席执行官马斯克（Elon Musk）和脸书首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）互相喊话，要在笼子搏斗比赛互相较量。

马斯克本月20日在推特上说，他随时准备与扎克伯格“进行一场笼斗”。而脸书和Instagram母公司Meta Platform的老板扎克伯格也不甘示弱，随后发布了马斯克推文的屏幕截图，并写道“把地点发给我”。

马斯克没有退缩，很快又回复了扎克伯格说：“拉斯维加斯八角馆（Vegas Octagon）。”

拉斯维加斯八角馆是许多终极格斗锦标赛比赛（Ultimate Fighting Championship，简称：UFC）的比赛地点。

即将在本月底迎来52岁生日的马斯克在推特上说：“我有一个很厉害的动作，称之为‘海象’，我只需要躺在对手身上，什么也不做。”

他还写道：“除了抱起我的孩子并将他们‘扔’到空中，我几乎从不运动锻炼。”

与马斯卡恰恰相反，39岁的扎克伯格接受过综合武术（Mixed Martial Arts）训练，而且最近还赢得了柔术锦标赛冠军。

这两个世界级富豪一来一往的言论很快在社交媒体界传开，也让许多人津津乐道，大谈谁将赢得这场搏斗比赛。

不过以马斯克过往发表过的言论来看，马斯克与扎克伯格是否真打起来还很难说。马斯克经常口不遮拦，例如，他在今年4月曾说过要让他的狗担任推特首席执行官，又或是他在2018年说要将特斯拉私有化等，这些都没有落实。马斯克唯有兑现了他会辞去推特首席执行官职位的承诺。

不论这场笼子搏斗比赛是否会开锣，Meta Platform本月初已经向员工展示了一个旨在与推特平台竞争的社交网络计划。马斯克与扎克伯格就算不在拉斯维加斯开战，相信不久后也会在社交平台市场上斗个高低。