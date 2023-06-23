周五美市盘前走低 重点谈分析师如何评价特斯拉

星期五（6月23日）重点：

投资者担心利率若继续上升，或导致全球经济陷入衰退。美国华尔街股市主要股指期货星期五（6月23日）走低。

7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌22.90点或0.52％，报4359.00点；纳斯达克100指数期货退低102.30点或0.68％，报14940.00点；道琼斯指数期货则跌了119.90点，报33826.80点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）收高。美联储主席鲍威尔继续表明鹰派立场，暗示央行紧缩周期尚未结束，但保证美联储将谨慎行事。

标准与普尔500指数隔夜起16.20点，闭市报4381.89点。重量级的道琼斯指数则微跌4.81点，闭市报33946.71点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高1.18％或174.87点，以15042.32点收市。

美国股市隔夜交易淡静，交易所总成交量是96亿股，比过去20天的113亿7000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

在隔夜刚刚披露成功完成3亿美元筹集资金计划后，太空旅游公司维珍银河控股公司（Virgin Galactic Holdings）今晚又宣布将通过出售普通股，筹集不超过4亿美元资金。这一连串消息导致该公司股价今晚盘前下挫17.86％。

据知情人士透露，福特汽车（Ford Motor）正准备在未来几个星期内启动新一轮裁员行动。这是该汽车制造商为简化业务和降低成本而采取的最新举措。这次裁员预计主要包括美国受薪员工，预料最早可能于下星期宣布。被裁员工人数不详。福特汽车股价在今晚盘前退低0.10美元，截稿时报14.09美元。

3M股价今晚盘前上涨3.05美元，截稿时报103.48美元。该公司刚宣布将与全国公共水供应商就饮用水中所谓的“永久化学物质”索赔达成和解。该协议价值103亿美元，付款期限为13年。3M表示将在第二季度业绩里记录这笔协议涉及的金额与费用。

星期五下文我们来看看市场分析师如何评价电动车巨头特斯拉（Tesla）。今晚盘前该股下跌3.15美元，截稿时报261.46美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、维珍银河控股、亚马逊（Amazon）、Palantir Technologies和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

巴克莱分析师认为，以特斯拉近期具有挑战性的基本面来看，该股价最近的涨势显得过于剧烈。（路透社）

特斯拉（Tesla Inc）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

由于市场不少分析师预计消费者对车子需求正在减弱，而中国市场的竞争将加剧，因此电动车巨头特斯拉的股票在短短几个交易日里二度评级被下调。该股在星期三（21日）曾因此暴跌5.5％，不过在隔夜收回小部分失地。

摩根士丹利隔夜将特斯拉的评级从“增持”（Overweight）下调至“同等权重”（Equal Weight），并将它的目标价从200美元上调至250美元。虽说是目标价上调，但是这个新的目标价还比隔夜的闭市价少了5.5％。

摩根士丹利分析团队对特斯拉的看法是，现在斯拉股票估值是达到合理水平了。

摩根士丹利分析师乔纳斯（Adam Jonas）说：“我们并不是说特斯拉股价涨势将‘结束’。而是从我们团队讨论中发现，投资者一直对特斯拉的股价走势存有一定怀疑。虽然特斯拉股最近出现反弹，但我们预计特斯拉目前普遍受认可的盈利预测，将出现大幅度的负面修正。”

摩根士丹利分析团队也认为，来自中国电动车厂商的“竞争加剧”，以及消费者对车子需求放缓，都给特斯拉股票带来了更大风险。乔纳斯预计，在未来12个月内，特斯拉股价在牛市情况下预料可攀升至450美元，在熊市情况下则可退守到90美元。

尽管评级被下调，乔纳斯仍觉得，特斯拉股是投资者的电动车投资组合中“必定要拥有的股票”，而且该股也是引领电动交通和可再生能源经济工业的“旗手”。

除了摩根士丹利之外，星期三上午巴克莱（Barclays）分析师利维（Dan Levy）也将特斯拉股票评级从“增持”下调至“持平”。利维将特斯拉的目标价格从之前的220美元上调至260美元。这个新的目标价也低于特斯拉隔夜的闭市价。

利维说，以特斯拉近期具有挑战性的基本面来看，该股价最近的涨势显得过于剧烈。他提醒投资者，不要忘了特斯拉车子的利润和需求问题。这一系列的问题仍令人担忧。

虽然特斯拉股价在过去两个交易日连续下跌，但是在上个星期，该股整体上仍上涨约6％。单单在6月份，该股就已经上涨约30％了。在上星期三股价下跌之前，特斯拉还创下13连涨的记录。虽然特斯拉股价仍比2021年11月触及的414美元历史高点低36％，但是自开年以来，该股价已上涨144.78％。

难怪在Tipranks的30名分析师当中，虽有14名给予特斯拉股“买进”的评级，但也有12名给予“持守”评级，甚至还有四名给予“卖出”评级。他们给出的一年期限平均目标价是216.72美元，也就意味他们认为特斯拉股价还有可能下跌18.10％。