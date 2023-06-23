曾拒绝乘坐泰坦号者：潜艇设备“低劣”

几名曾拒绝乘坐失事潜水器的人纷纷表明，观光潜水器“泰坦”号的设备“低劣”，他们出于安全考虑，最终都选择放弃搭乘。

英国《邮报网站》（Mail Online）星期五（6月23日）报道，至少有五名原本计划搭乘泰坦号的人，因质疑潜水器的安全性等原因，没有登上这艘“设备劣质”的潜水器。

泰坦号所有者、美国私人海底勘探公司海洋之门探险公司（OceanGate Expeditions）公司曾向梅斯特（Robert Mester）提供登船机会，但他在看到泰坦号上安置的“现成”设备后，选择拒绝搭乘。

梅斯特说：“泰坦号有一个碳纤维船体……这不是一种适合用来深潜的材料。”

另一名曾在2016年报名搭乘的受访者说：“我发现他们用旧的脚手架杆作为潜艇的压舱物……而且（泰坦号）的控制系统是电脑游戏式的控制器。”

已经交付8万英镑（约15万新元）的61岁布朗则说，在得知他们使用脚手架杆作为压舱物（Ballast）后，我担心安全问题选择退出。

压舱物通常被用来调整飞机等运载工具的重心，使它达到要求的实用重心范围内。通常压舱物都放在最前面或最后面的位置，以便用较少重量的压舱物达到调整重心的目的。

载着五人前往铁达尼号沉船遗址进行探险旅游的潜水器“泰坦”号（Titan）星期天（6月18日）在加拿大东部海域失踪。五日后，加拿大的遥控水下搜索车（ROV）在北大西洋偏远角落的海面下4公里处，发现一个残骸碎片场，潜水器被指发生“灾难性内爆”，相信无人生还。

不幸遇难的五人分别为英国富豪哈丁、巴基斯坦裔富商达乌德与儿子苏莱曼、有“铁达尼先生”之称的法国潜水家纳吉奥莱，以及海洋之门探险公司创办人拉什。