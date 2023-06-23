布林肯宣布成立针对芬太尼危机的全球联盟

美国国务卿布林肯正在建立一个新的国家联盟，以应对非法合成毒品如芬太尼的威胁。

彭博社报道，布林肯星期五（6月23日）发声明称，这个由40多个国家组成的联盟旨在联合各国，共同防止合成毒品的非法制造和贩运，确定新毒品的出现趋势，实施措施有效地应对，避免毒品泛滥危害公共健康。

新联盟包括欧盟、日本、德国、埃及、斯里兰卡、巴拿马和秘鲁。美国国务院高级官员此前透露，中国已被邀请加入，但未说明北京是否已承诺加入。

这位名知情官员说，中国大使馆派出一名代表参加了本周的讨论会议，美国将把中方官员与会视为一个积极的信号。

他补充说，美国并没有向这个新联盟提供新资金，但希望获得更多有关前体（precursor）化学品如何在世界各地流动的信息。美国还希望鼓励在港口进行更好的标识和监测，并了解各国可能需要哪些资源来帮助打击合成毒品。

前体又称前驱体、先质等，在化学领域，前体是一种可以参与化学反应的化学物质，其反应结果是生成另一种化学物质。

在2021年8月至2022年8月，美国有10万7735人死于过量用药，三分之二服用了合成鸦片类药物，其中主要为芬太尼。由于芬太尼是美国人当前面对的最大威胁，美国此前称，对抗芬太尼需要一个类似抗击冠病的全球性策略。

芬太尼是一种合成鸦片类药物，效力可比海洛英强上50倍