美解密情报报告：无直接证据表明冠病源自武汉病毒研究所

根据美国星期五（6月23日）解密的一份报告，美国情报部门没有发现冠病大流行源于中国武汉病毒研究所的直接证据。

路透社报道，根据美国国家情报总监办公室（ODNI）星期五解密的一份四页报告，美国情报界依然不能排除2019冠状病毒来自一个实验室的可能性，但至今尚未能找到冠病的起源出处。

这份报告称：“中央情报局（CIA）和另一机构仍然无法确定冠病大流行的确切起源，因为（自然界和实验室）的假设都依赖于大量的假定或相互矛盾的报告。”

报告指出，虽然武汉病毒研究所对冠状病毒进行了“广泛的工作”，但美国情报机构没有发现可能导致疫情暴发的具体事件证据。

“根据我们的持续调查，没有任何迹象表明WIV（武汉病毒研究所简称）的大流行前研究，包括SARS-CoV-2（严重急性呼吸综合征冠状病毒2，即冠病）或冠病近亲，也没有发现在冠病大流行暴发前，发生了涉及WIV人员且可能导致冠病大流行的特定研究相关事件的直接证据。”

2019年年底武汉报告了首起人体感染冠病确诊病例后，关于冠病大流行的起源，在美国一直是备受激烈辩论的课题。

美国总统拜登今年3月签署一项法案，解密与冠病大流行起源相关的信息。拜登在签署法案时说，他与国会的目标一致，要求尽可能发布更多关于冠病起源的信息。