各国密切关注俄兵变发展 英德呼吁民众避免去俄罗斯

北约和西方多个国家表明将密切关注俄罗斯兵变事态发展，英国和德国等呼吁民众尽量避免前往俄罗斯。

综合外电报道，俄罗斯总统普京指瓦格纳集团发动的兵变是叛国行为，俄国各地处于高度戒备。

英国国防部星期六（6月24日）在每日例行简报说，瓦格纳集团首脑普里戈任（Yevgeny Prigozhin）与俄罗斯国防部的纠纷已演变成直接对抗。

“在接下来的时间里，俄罗斯安全部队，特别是俄罗斯国民警卫队的忠诚度将是危机如何发展的关键。这是近年来俄罗斯政府面临的最大挑战。”

英国首相苏纳克当天告诉英国广播公司（BBC），英国和盟友正密切关注俄罗斯的局势，敦促“各方采取负责任的行为，并保护平民。”

北约以及美国、德国、法国、波兰、罗马尼亚和意大利等国也表明，在密切关注局势发展。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）星期六发表推文说：“就俄罗斯局势，今天上午我们与总理和国防部，以及盟友进行了磋商。我们正在持续关注发生在我们东部边境以外的事态发展。”

意大利总理梅洛尼说，俄罗斯兵变事件显示，俄罗斯入侵乌克兰正在对俄罗斯总统普京产生反作用。

爱丽舍宫则说，法国将“继续集中于对乌克兰提供支持”。

另一方面，英国外交部当天更新旅游建议并发表声明说，当局继续呼吁旅客避免前往俄罗斯。“有报道称罗斯托夫地区存在军事紧张局势，全国各地有进一步动荡的风险。此外，也缺乏返回英国的航班选择。”

德国外交部也说，由于目前俄罗斯的局势发展，呼吁旅客应该避免前往俄罗斯罗斯托夫市、其周边地区以及莫斯科市中心，直到当局进一步通知。