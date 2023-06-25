加拿大野火持续 消防员招聘难

加拿大仍在与有史以来最猛烈的野火季抗争，但由于劳动力市场紧张和工作的艰难性质，招聘消防员变得愈发困难。

路透社针对加国13个省和地区的调查显示，加拿大雇用了大约5500名野地消防员。数据不包括未给反馈的偏远育空地区（Yukon）。

加拿大野火专家弗兰尼根（Mike Flannigan）说，这一数字比加拿大所需消防员人数少2500人。他指出，扑灭林火是一项艰苦、须承受高温和烟熏火燎的工作，而且可能存在对健康的长期影响，“招聘和留住人才越来越困难了。”

安大略省今年延长了消防员应聘时间，加强了招聘营销力度，并为确保招聘更多人力而开始提供培训补贴。

不列颠哥伦比亚省和新斯科舍省的消防员应聘者数量则有所减少。阿尔伯塔省不得不进行几轮消防招聘来填补人力缺口。

加国今年的野火季反常提前且火势凶猛，至今已烧毁650万公顷的土地。受气候变化影响，野火还将持续燃烧，火势有可能进一步扩大。

有限的资源使灭火工作面临困难。加拿大各省和地区根据需要来共享消防人力和设备，并在极端需要的情况下，向国际伙伴和军队求助。但今年的野火同时在东部和西部爆发，引发了各地对消防员和灭火直升机的竞争。

每天要工作12至14个小时

参加灭火任务的消防员每天要工作12至14个小时，每次任务长达两个星期，工作环境烟雾弥漫、高度紧张，且通常是在偏远的荒野地区。

此外，消防员的薪水也缺乏竞争力，基本时薪从曼尼托巴省的18加元到不列颠哥伦比亚省的30加元（约18.4至30.7新元）不等。

当局为应对野火，已经部署约550名武装部队人员和1700多名国际消防员，相关费用由各省支付。随着野火不断蔓延并威胁到社区，省级机构愈发依赖结构性消防员的帮助来保护家园。

有9万名志愿消防员

不过，根据加拿大消防局长协会的数据，加拿大的12.6万名结构性消防员中，有9万名是志愿者。他们既要承担保护自己社区的压力，也要承担日常工作。

为填补人力缺口，一些省份在5、6月的野火高峰期呼吁招募额外的灭火人员。阿尔伯塔省有157人响应政府号召；新斯科舍省上周派出第一个由30人组成的灭火志愿者团队；魁北克省额外培训了300名志愿者和林业工人，他们通常不从事野火服务工作。

额外人力的成本并不便宜。根据联邦政府的数据，在过去10年中，有六年的全国野火保护费用超过10亿加元；自1970年以来，野火保护费用每十年增加了约1.5亿加元。

加拿大政府目前要为聘用、培训和留用消防员支付3800万加元的成本，在五年内要花费2.56亿加元用于设备基金。此外，当局也正在进行一个培训结构性消防员的试点项目。

加拿大消防局长协会主席麦克马伦说：“与野火展开奋力搏斗的男女消防员正在进行一项庞大的工作，但事实是人手依然紧张。”