美媒：美情报之前发现瓦格纳首脑准备兵变

美国情报官员星期三（6月21日）曾向军方和政府高级官员汇报，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳首脑普里戈任正准备对俄高级国防官员采取军事行动。

《纽约时报》星期六（24日）引述匿名知情官员报道，美国情报方面几天前就掌握了普里戈任正在策划某种行动的迹象，并努力将相关材料提炼成一份完整的评估报告。

报道称，这表明美国知道俄罗斯即将发生的事件，情况类似于2021年底，美国情报机构警告称俄总统普京计划进攻乌克兰。

不过，报道也指出，与2021年不同的是，当时美国解密并发布了情报，试图阻止普京的行动。这次，美情报机构却对普里戈任的计划保持沉默。美官员认为，如果美方说些什么，普京就会指责美方策划了一场政变；而且他们对帮助普京免于遭遇尴尬的分裂毫无兴趣。

《纽约时报》说，并不清楚美方何时开始获悉普里戈任的计划。熟悉情况的官员透露，美情报官员星期三向政府和国防官员进行了简报；对计划有了进一步确认后，情报官员星期四（22日）向一小部分国会领导人通报了情况。

报道称，美情报官员近几个月追踪了普里戈任与俄国防部领导人之间日益增长的敌意，并花费大量时间对其进行分析。得出的结论是，这是乌克兰战争造成的俄内部紧张局势的一个明显迹象，是俄罗斯努力为其部队提供充足供应的产物。

美国官员认为，普里戈任与俄国防部的对峙是真实的，而不是政治作秀，俄罗斯在巴赫穆特遭受的巨大伤亡是其中的推动因素。普里戈任长期与莫斯科高层不对付，但美方是在最近几天才掌握了他可能采取行动的初步警告。

此外，报道称美情报机构还不知道普里戈任的行动可能会有什么结果，但他们立即担心这可能会影响到俄罗斯核武器的控制。

报道指出，普里戈任发动兵变后，美官员一直保持谨慎态度，也很少公开发表评论。一方面是因为事态进展迅速，另一方面也是因为不想给普京将兵变责任归咎于西方的借口。但一些美国官员说，他们完全能预料到普京最后会说兵变是西方策划的阴谋。