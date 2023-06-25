希腊选举二轮投票开始 新民主党有望获胜

希腊总统选举星期天（6月25日）开始第二轮投票，目前外界普遍认为米佐塔基斯及其所领导的新民主党，将在本轮投票中赢得“压倒性”胜利。

米佐塔斯基的新民主党在5月21日的第一轮选举中获得40.8%选票，赢得146个议席，距离绝对多数还差五个。不过，米佐塔斯基当时表明拒绝与其他政党组阁，因此希腊定于6月25日进行第二轮选举。

米佐塔基斯之前多次表明，希望新民主党能独立执政。路透社报道，最近几天的民调显示，新民主党获得超过40%的选票；前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）领导的激进左翼联盟（SYRIZA）则以约20%的得票率落后。

据报，希腊各地的投票站星期天上午7时（新加坡时间星期天中午12时）开放，12小时后关闭，计票结果预计在新加坡时间星期一（26日）凌晨1时左右出炉。

第一轮大选中得票率前三的党派均未成功组建联合政府。确认组阁失败后，总统萨克拉罗普卢5月24日任命高等法官、审计法院院长萨马斯（Ioannis Sarmas）为看守总理，组建看守政府。

第二轮选举将采用2020年修订通过的“浮动比例奖励议席制”，即最大党有效选票比例大于或等于25%，可获得奖励议席20席，奖励议席随得票率增加而增加，最多可获得50个奖励议席，以此提升赢得选举的政党单独组阁的可能性。所有政党都有资格再次参选。

新华社报道称，有分析指出，第二轮选举得票率达约38%即可获得多数议席，实现独立执政。