韩外长：无理由与中方反目 将加强战略沟通

韩国外交部长朴振说，韩政府没有理由与中国反目成仇，也不愿看到这种情况发生，韩方将继续加强与中方的战略沟通，增进双边友谊。

韩联社报道，朴振星期天（6月25日）在韩联社TV的节目中就韩中关系做出上述表态。朴振说，本着互尊互惠的精神推动韩中关系成熟健康发展，是尹锡悦政府的基本立场。但他就中国驻韩大使邢海明日前涉韩发言引发争议一事重申，那是违背外交官本职的行为。

美国国务卿布林肯访华后与朴振通电话介绍访华成果，朴振对此回应称，美方说明的核心内容是，将稳控美中关系，力争推动双边关系朝着竞争与合作的方向前进，而非对抗与矛盾。韩美双方就今后有必要为解决朝鲜核问题进一步密切合作，以及中方发挥建设性作用极其重要形成了共识。

布林肯于本月18日至19日访华，并在访华前后同朴振通电话，就对华关系发展方向交换了意见。陪同布林肯一同访华的美国国务院助理国务卿克里滕布林克还另行访韩，向韩方介绍布林肯一行的访华结果。

就执政党提出有必要限制旅韩华侨的投票权、缩小其可享受医保的外籍亲属范围的说法，朴振说，须综合考虑多方因素，慎重考虑相关问题。

就韩总统尹锡悦近日访问越南时，韩越商定建立“关键矿产供应链中心”一事，朴振说，韩方至今多与中方进行稀土类等关键矿物贸易，然而获取战略物资等特定品目过度依赖特定国家不可取。因此，越南成为能向韩方提供矿物和稀土类等资源的好伙伴。